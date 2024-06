Último Jaguar F-Type marca fim duma era e lança novos desafios eléctricos

Nada como encerrar a produção do F-Type na fábrica de Castle Bromwich com uma edição muito especial deste desportivo icónico.

Com este último exemplar, a ser cuidadosamente preservado pelo Heritage Trust da Jaguar Daimler, é mais um capítulo que se encerra na história da Jaguar.

Para celebrar a efeméride, nada como pintar o roadster com um ostensivo Giola Green, contrastado pela capota de lona em preto e pelo interior em pele Windsor Tan.

Estas opções cromáticas prestam igualmente homenagem ao derradeiro Jaguar E-Type produzido há 50 anos, equipado com um V12 atmosférico de 5.3 litros.

Não será o caso deste exemplar, que deverá montar o explosivo V8 de 5.0 litros com 575 cv e 700 Nm para um disparo de 3,7 segundos dos zero aos 100 km/hora.

Lançado em 2013, o F-Type recebeu de imediato os maiores elogios pela estética requintada e por uma personalidade iminentemente desportiva, como comprovam as 87.731 unidades vendidas.

Com a entrada na electrificação total no horizonte, a insígnia britânica não tem por objectivo criar um descendente directo do F-Type alimentado a electrões.

Para 2025 está prevista a estreia do primeiro "eléctrico" de luxo da Jaguar, um elegante GT de quatro portas com um desenho inédito face aos actuais modelos da marca.

