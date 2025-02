Demasiado pequeno? BMW X3 está maior … mas só para a China!

Vê no BMW X3 um SUV demasiado pequeno para as suas ambições de conforto? Pois a insígnia germânica propõe agora uma nova proposta mais espaçosa para quem viaja atrás não sentir-se apertado nos movimentos.

Em estreia está uma nova variante extended wheelbase apontada ao mercado chinês, onde também é fabricada localmente, que a obrigou a crescer dos originais 4,76 para os 4,88 metros de comprimento.

A largura passou para 1,95 metros, e a distância entre eixos passou dos 2,87 para os 2,98 metros, dando mais 10 cm de espaço às pernas para quem viaja atrás, o que faz deste modelo o maior dentro do segmento.

A BMW "explica" que, apesar do crescimento das cotas, foram mantidas as características do SUV, com a longa linha de tejadilho a fluir de forma suave para a traseira, dando-lhe uma silhueta dinamicamente alongada.

Motores só a gasolina

Há também dois novos níveis de potência "extraídas" do bloco turbo a gasolina de 2.0 litros, com o X3 xDrive 25L Luxury a debitar 190 cv e 310 Nm, e o X3 xDrive 30L a oferecer 258 cv e 400 Nm.

O primeiro acelera dos zero aos 100 km/hora em 8,7 segundos com 214 km/hora de velocidade de ponta, com o segundo a reforçar esses números para 6,5 segundos e 239 km/hora, respectivamente.

Há inúmeros detalhes neste BMW X3 "Extended Wheelbase" concebidos especificamente para o cliente chinês, logo visível no sistema de iluminação Iconic Glow para a grelha do radiador.

A bordo, para além do conforto premium oferecido, pode contar-se com o iDrive baseado no OS 9 da BMW com um número alargado de serviços digitais exclusivos adaptados àquele mercado.

