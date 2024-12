De Tomaso prepara estreia oficial do P72

A De Tomaso prossegue a toda a velocidade a construção do seu primeiro super desportivo depois do renascimento da insígnia italiana na década passada.

Já na fase final de desenvolvimento, o P72 apenas será revelado na íntegra no próximo ano mas as imagens reveladas mostram que o visual não difere muito do protótipo revelado em 2019.

A estrutura nua do bólide mostra o uso abusivo da fibra de carbono na concepção das linhas alongadas, cortadas pelas curvas generosas e pelos farolins redondos com um desenho muito clássico.

Embora não haja fotografias do habitáculo, não deverá ser muito diferente do que já se conhece: a arte da joalharia é evocada nos vários mostradores em cobre e alumínio que dominam o posto de condução.

Não há espaço para o ecrã de infoentretenimento mas esse será um pormenor que os candidatos aos 72 exemplares previstos facilmente desculparão, tal é o luxo desportivo a bordo.

Quanto ao que está sob o capô, poder-se-á contar com um V8 de 5.0 litros da Ford com mais de 710 cv e 825 Nm preparado pela Roush.

A De Tomaso explica que este propulsor será equipado com um sistema de lubrificação por cárter seco e com um novo turbocompressor de última geração.

Com a transmissão a ser assegurada por uma caixa manual de seis velocidades, é ainda uma incógnita como este super carro se comporta na estrada.

Quanto a preços, poderá contar com um valor de partida em redor dos 750 mil euros antes das devidas personalizações.

