De Janeiro a Agosto: vendas automóveis crescem 34% face a 2022

As vendas automóveis no nosso país prosseguem a bom ritmo, com os 15.702 veículos novos matriculados em Agosto a representaram um crescimento de 17,7% face ao mês homólogo de 2022.

Já nos oito primeiros oito meses deste ano, foram colocados a circular 161.807 viaturas novas, mais 33,8% do que no mesmo período do ano passado.

Quanto a ligeiros de passageiros, no mês passado matricularam-se 13.050 unidades novas, mais 14,1% comparativamente a Agosto de 2022.





De Janeiro a Agosto, as matrículas novas nesta categoria totalizaram 139.279 veículos, mais 36,8 do que nos primeiros oito anos do ano passado.

Continua em alta a venda de ligeiros de passageiros alimentados por energias alternativas, ao representarem 48,4% do total de unidades vendidas.

Quanto aos ligeiros de mercadorias, matricularam-se 1.912 unidades no último mês, mais 31,4% face a Agosto do ano passado.

No acumulado dos oito primeiros meses do ano, foram registados 17.788 viaturas, mais 17,7% do que no período equivalente de 2022.

Quanto ao mercado de veículos pesados de passageiros e mercadorias, Agosto cresceu 64,8% em relação ao mês homólogo do ano passado.



Nos oito meses de 2023, as matrículas de pesados totalizaram 4.740 unidades, mais 20,4% face ao mesmo período do último ano.

Peugeot cada vez mais líder

A Peugeot continua a ser a mais vendida no nosso país no segmento de ligeiros de passageiros, quer por mês, quer no acumulado de Janeiro a Agosto.

A marca do leão lidera folgadamente o mercado com 15.865 viaturas, o que representa uma quota de 11,39%.

Segue-se a Renault, com 11.098 viaturas, seguida da Dacia, que cimenta cada vez mais a posição de terceira marca mais vendida no nosso país.



A Mercedes-Benz está na quarta posição, com 9.174 veículos, seguida da BMW (9.116), Volkswagen (8.762), Toyota (7.366), Citroën (6.685) e Seat (6.174).

O que já se adivinha cumpriu-se: a Tesla entrou para a tabela dos "dez mais", com 5.771 exemplares, trocando de posição com a Opel (5.735).

Mais notório é que a construtora de Elon Musk foi a segunda marca mais vendida em Agosto, com 1.167 unidades, quando a Peugeot vendeu 1.395.

No campo das insígnias desportivas e de luxo, a Porsche já matriculou 623 viaturas entre Janeiro e Agosto.

Segue-se a Bentley, com 38 veículos, com a Maserati (36) na sua peugada, logo seguida da Aston Martin (35), Ferrari (24) e Lamborghini (12).

