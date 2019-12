Damon Hypersport: esta moto eléctrica tem tecnologia anti-colisão

A Damon Motorcycles, fabricante de motos do Canadá, revelou na edição deste ano do Consumer Electronics Show (CES), em Las Vegas, a Hypersport Pro, uma moto eléctrica que conta com um inovador sistema de segurança que consegue antecipar o risco de colisão.

Este motociclo, equipado com tecnologia 4G, conta com várias câmaras e sensores que lhe permitem monitorizar a estrada e os veículos ao seu redor, podendo mesmo detectar a presença de mais de 60 veículos na sua rota, alertando o condutor para situações de perigo iminente, quer seja através de sinais luminosos no pára-brisas ou de vibrações.

Tudo o que se está a passar na sua retaguarda será espelhado num ecrã LCD montado abaixo do pára-brisas, muito útil para o ajudar a verificar os ângulos mortos da moto.

Este pacote de tecnologia de segurança activa é a grande mais-valia desta Hypersport Pro, que ainda se destaca pela possibilidade do motociclista poder ajustar a posição de condução em andamento, através de um botão que altera a posição do banco, do guiador e até do pousa pé.

Até ao momento ainda não foram divulgadas as "performances" desta moto nem o preço com que vai chegar ao mercado. Mas se tivermos em conta os estudos que dizem que os motociclistas têm 27 vezes mais probabilidades de sofrerem um acidente grave do que um condutor de automóvel, percebemos que esta Hypersport Pro merece toda a nossa atenção.