Daimler Buses usa 'software' da portuguesa tb.lx na gestão de frotas

A plataforma OMNIplus ON de serviços digitais da Daimler Buses teve o contributo da portuguesa tb.lx no seu desenvolvimento, para simplificar a forma como os operadores de autocarros gerem as suas frotas.

Subsidiária da Daimler Truck, a empresa tecnológica nacional participou na evolução do ON Monitor, um módulo que oferece aos gestores de frota uma visão abrangente do desempenho dos seus veículos na estrada quase em tempo real.

Em causa estão intervenções correctivas e optimizações das operações para reduzir custos operacionais e manter as viaturas mais tempo na estrada, com ferramentas que incluem serviços de localização ou de análise de consumos de combustível.

Além disso, avalia também o estilo de condução de cada motorista, classificando-o em termos de aceleração, desaceleração, travagem e condução suave.

O módulo ON Advance, por seu lado, foi concebido para melhorar a experiência de gestão no que respeita à disponibilidade dos autocarros dos seus cliente, monitorizando permanentemente o estado em que se encontram, e referindo serviços relevantes de oficina.

Já o controlo remoto de carregamento permite aos operadores de frotas de autocarros eléctricos uma preparação operacional do veículo para a bateria ser pré-condicionada e carregada com precisão.

