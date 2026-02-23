Dacia reforça mobilidade acessível em 2026 apoiada no híbrido a GPL

A Dacia não faz por menos na sua nova ofensiva automóvel: o GPL deixa de ser uma opção secundária de motorização para tornar-se um pilar tecnológico sobre a qual se apoia uma parte significativa da sua oferta.

Em vista está um sistema acoplado a uma transmissão automática, um motor híbrido mais potente, assim como um novo sistema híbrido de tracção integral a GPL para o Duster e o Bigster.

Na estratégia avançada na última semana não poderia faltar a reformulação completa do Spring, mas sem que a Dacia perca o seu ADN: tornar a automobilidade acessível ao mesmo tempo que expande a sua oferta tecnológica.

Actualizações tecnológicas…

É a entrada da Dacia numa nova fase estratégica para enfrentar uma concorrência cada vez mais aguerrida, principalmente do que vem da China… e muitos desses exemplos estão já a circular nas estradas europeias.

Depois da reformulação do Duster, e do sucesso por que o Bigster está a passar, a insígnia franco-romena avança com uma série de actualizações técnicas e estéticas que irão afetar praticamente toda a gama ao longo deste ano.

O novo plano marca um ponto de viragem na sua estratégia de produtos, ao combinar avanços tecnológicos com a manutenção duma linha de preços agressiva.

A novidade mais significativa diz respeito ao motor bifuel Eco-G 120 que combina pela primeira vez as vantagens económicas do GPL no momento do abastecimento com uma caixa automática.

A transmissão de dupla embraiagem com seis relações passa a equipar os Sandero, Sandero Stepway, Jogger e Duster, sendo uma estreia as trocas de marcha nas patilhas na coluna da direcção.

… focadas no híbrido bifuel 4x4…

O verdadeiro avanço estratégico, no entanto, está exemplificado no novo sistema motriz Hybrid-G 150 4x4 dos Duster e Bigster onde são combinadas várias tecnologias raramente vistas.

Hibridização, alimentação bifuel, e tracção integral com a integração dum motor eléctrico traseiro para conseguir os 154 cv, enquanto os dois depósitos de 50 litros, para a gasolina e o GPL, dão até 1.500 km de autonomia combinada.

Sem equivalente directo, esta arquitectura invulgar abre um amplo leque de possibilidades como as viagens de longo curso e a condução fora de estrada, apoiado em seis modos de condução específicos.

Além de atender às expectativas económicas do seu público-alvo num mercado cada vez mais caro e complexo, a fabricante transformou o GPL duma solução de nicho para uma verdadeira solução tecnológica.

Uma abordagem que pode muito bem redefinir o equilíbrio do segmento ao demonstrar que inovação e eficiência podem coexistir de forma pacífica.

… e no eléctrico…

Outra novidade é a expansão da linha Hybrid 155 a toda a gama da Dacia: estreado no Bigster, este conjunto motopropulsor já está disponível no Jogger e no Duster, sendo o Sandero Stepway a próxima "vítima" no Outono.

Já o Dacia Spring está a passar por uma transformação que vai muito além duma simples reestilização, logo patente no reforço da plataforma para acomodar uma nova bateria LFP de 24,3 kWh segundo a tecnologia cell-to-pack.

Tal evolução permitiu aumentar a rigidez da estrutura e optimizar a distribuição de peso para um melhor equilíbrio geral do "eléctrico" citadino.

A qualidade de condução beneficia também de diversas melhorias com a integração dum assistente de travagem mais potente, com as rodas de 15 polegadas a terem um papel importante nesse progresso.

O destaque está na montagem, pela primeira vez, duma barra estabilizadora em todas as versões para melhor estabilidade em curva, complementada por novos ajustes nos amortecedores e nas molas da suspensão.

A aerodinâmica também foi refinada com a integração duma série de painéis inferiores para reduzir a turbulência sob o carro, mesmo se a autonomia combinada se mantém em redor dos 225 km.

E depois é o lançamento de dois novos motores, com 52 e 75 kW (70 e 100 cv), em substituição dos anteriores, para uma condução mais eficiente fora das áreas urbanas.

… com nova identidade visual

Além das novas motorizações, a Dacia está a harmonizar a gama em redor duma identidade visual mais afirmativa, com os Sandero, Sandero Stepway e Jogger a serem os primeiros a adoptarem uma nova assinatura luminosa LED.

Atrás é o novo desenho dos farolins LED pixelizados, com o Sandero Stepway a distinguir-se por uma nova faixa canelada em preto fosco até ao pára-choques redesenhado.

Soma-se ainda o uso do plástico Starkle introduzido no Duster, e alargado aos Jogger e Sandero Stepway, com mais resistência aos "impactos" do dia a dia.

O habitáculo também foi actualizado com a chegada dum novo sistema multimédia com navegação para o ecrã central de dez polegadas enquanto o visor da instrumentação com sete polegadas apresenta novos gráficos.

Nas versões com caixa automática, salienta-se o manípulo e-Shifter e a estreia das patilhas de engrenagem no volante nas variantes Eco-G 120.

Três recursos opcionais, constituídos pelos faróis automáticos, câmara a 360 graus e retrovisores laterais com rebatimento eléctrico, também estão a ser introduzidos na gama.

A Dacia também está a expandir a sua gama de acessórios com as soluções InNature e YouClip: a primeira consiste num toldo com nove metros quadrados para os Sandero Stepway, Jogger, Duster e Bigster com barras no tecto.

Para a segunda, toda a gama automóvel da marca passa a oferecer pontos de fixação que podem ser completados com suportes para os encostos de cabeça.

Uma certeza é que, com esta ofensiva, a Dacia demonstra que é possível oferecer tecnologias avançadas mantendo preços que desafiam a concorrência, uma equação que poucos construtores conseguem resolver com tanta eficácia.

