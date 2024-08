Mais dum ano passado sobre a apresentação oficial, já está disponível para encomenda no nosso país o primeiro SUV 100% eléctrico da Cupra.

Cupra Tavascan promete uma nova era eléctrica; saiba quando custa

O Tavascan é assumido pela insígnia espanhola como o primeiro "herói" duma nova era eléctrica, apoiado num visual atlético e num interior tecnológico

A nova proposta integra três níveis de acabamento – Endurance, Adrenaline e Extreme – para a proposta de 286 cv, sendo o VZ o topo de gama a passar 340 cv electrizantes às quatro rodas.

Não é só para famílias dinâmicas

Dianteira incisiva, faróis afilados e largas entradas de ar sob uma grelha fechada, dão conta do cuidado colocado na aerodinâmica do Tavascan.

De lado, percebe-se uma linha de cintura a subir de forma acentuada para terminar numa traseira com os farolins unidos por uma faixa luminosa.

O conjunto é realçado pelo símbolo iluminado da Cupra e por um difusor com um visual bem agressivo, a que se somam jantes aerodinâmicas de 19 a 21 polegadas.

Construído sobre a mesma plataforma MEB em que são montados os Volkswagen ID.5 e Skoda Enyaq, o SUV espraia-se por 4,64 metros de comprimento por 1,86 de largura e 1,60 de altura.

Embora com um perfil mais desportivo, o espaço a bordo não foi ignorado, com a distância entre eixos a esticar aos 2,77 metros e a bagageira a oferecer uma capacidade de 540 litros.

Apontado às famílias mais dinâmicas, comporta o Adaptive Chassis Control (DCC Sport) com suspensão desportiva e direcção progressiva no topo de gama.

Bom gosto e tecnologia a bordo

O interior prossegue o dinamismo que o Tavascan exibe por fora, com os lugares à frente a serem definidos por uma espécie de espinha dorsal que sobe a consola central e se estende pelo tabliê.

A parte superior do tabliê é dominada pelo ecrã multimédia de 15 polegadas, combinado com uma barra táctil retro iluminada para ajustar a climatização e o volume do rádio, bem como o controlo por voz.

A Cupra afirma que o acesso ao sistema de infoentretenimento é mais intuitivo e personalizável, graças a um novo interface Homem-Máquina.

A dimensão do ecrã multimédia faz parecer o painel de instrumentação ainda mais pequeno do que as 5,3 polegadas que mede.

São inúmeros os auxiliares à condução de série e opcionais, como o Travel Assist, alinhado com o Adaptive Cruise Control para a condução semi-autónoma de nível 2, e o Assisted Parking por telemóvel.

Cinco acabamentos à escolha

O Cupra Tavascan é proposto com dois níveis de potência – 286 cv com tracção traseira, e 340 cv com tracção integral –, distribuídos por quatro acabamentos.

A versão Endurance que dá entrada à gama, assim como as variantes Adrenaline e Extreme, equipa uma bateria com 82 kWh brutos para uma autonomia até aos 568 quilómetros.

Capaz de acelerar até aos 100 km/hora em 6,8 segundos para uma velocidade máxima de 180 km/hora, estes números apenas são suplantados pelo Tavascan VZ.

Os dois motores eléctricos com 250 kW (340 cv) e 679 Nm passados às quatro rodas levam o SUV em 5,5 segundos aos 100 km/hora, bastando-lhe 2,4 segundos para chegar aos 50 km/hora.

A mesma bateria anuncia uma autonomia até 520 quilómetros, sendo recarregável até 80% em 30 minutos a 135 kW, como acontece nas variantes de tracção traseira.

Versão Potência / Binário / Autonomia Preço Endurance 286 cv / 545 Nm / até 568 km 50.410 euros Adrenaline 286 cv / 545 Nm / até 568 km 56.225 euros Extreme 286 cv / 545 Nm / até 568 km 59.345 euros VZ 340 cv / 679 Nm / até 522 km 66.625 euros VZ Extreme 340 cv / 679 Nm / até 522 km 72.890 euros

