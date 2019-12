A CUPRA, a nova submarca de automóveis de alto rendimento da SEAT, vai prestar uma homenagem aos jogadores do "El Clássico", que se disputa esta quarta-feira, dia 18 de Dezembro.

Antes deste jogo mítico, que coloca frente a frente as equipas de futebol de Barcelona e Real Madrid, quem estiver a assistir pela televisão pode ver um anúncio da marca espanhola com os jogadores do primeiro "El Clássico" da história, em 1902.

CUPRA presta homenagem aos jogadores do primeiro “El Clássico”

Este é o primeiro anúncio da marca da Catalunha num jogo destes e o primeiro "spot" publicitário desde que a marca anunciou que era a nova patrocinadora do Barcelona, em Agosto.

"Grandes sonhos começam com alguns crentes. Apesar do futebol não ser um desporto popular em 1902, um grupo de 22 homens que gostavam muito do desporto reuniram-se em Madrid para jogar o primeiro Clássico. Tal como este jogo histórico, a CUPRA nasceu da convicção de uma equipa de pessoas em criar uma marca contemporânea especialmente desenhada para amantes de automóveis", afirmou Wayne Griffiths, CEO da CUPRA.

Recorde-se que o primeiro automóvel do "braço desportivo" da SEAT foi o CUPRA Ateca, que será seguido pelo CUPRA Formentor e pelo CUPRA Leon em 2020.

