Novo CUPRA León Competición já acelera no Algarve

Agora que o Seat León foi oficialmente lançado, no final de Janeiro, as atenções viram-se para o novo CUPRA León Competición, que será apresentado a 20 de Fevereiro na inauguração da CUPRA Garage.





CUPRA León Competición já acelera no Algarve

Pois as primeiras imagens do modelo foram disponibilizadas pela própria CUPRA Racing, quando o modelo se encontra já na fase final de desenvolvimento, com os testes a serem realizados em Portimão.





Ainda camuflado com uma película especial, é já possível ver as formas finais do CUPRA León Competición e perceber o seu desempenho no Autódromo Internacional do Algarve.

Situação curiosa, porque as imagens são apoiadas no comunicado da divisão desportiva da Seat, a relevar a utilização de componentes impressos em 3D na concepção do desportivo de competição, numa parceria com a HP.

Maior agilidade, eficiência e flexibilidade são as vantagens apontadas a um sistema que já permitiu modelar o módulo do controlo central do volante, a saída de ar do capô, os espelhos laterais e as entradas de refrigeração para os travões e a água.

"Os resultados foram muito bons, e alguns até surpreendentes, porque queríamos levar o material ao limite", explicou Xavi Serra, responsável da divisão de desenvolvimento da CUPRA Racing, após os testes concretizados em Portimão.

As pré-reservas para o modelo estão abertas, com as primeiras unidades a serem entregues na nova sede da marca, no "coração" de Barcelona, já a partir de Abril.

