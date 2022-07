Cupra Formentor VZ5: série Taiga Grey limitada a 999 exemplares

Está já na linha de montagem a série especial Taiga Grey do poderoso Cupra Formentor VZ5 com 390 cv de potência.

Limitado a 999 exemplares, o SUV de alto desempenho apresenta-se numa cor exterior única, combinada com um habitáculo "decorado" de forma singular.

A estética é reforçada com gráficos progressivos em Dinamica Black, perfurados com uma base de cobre arredondada nos bancos de pele nappa em castanho.

Cada exemplar é distinguido pelo número da edição, gravado a laser e com efeito sombreado nos painéis das portas.

De série passam a fazer parte os faróis Matrix LED, com a iluminação a ser regulada de forma dinâmica pela câmara frontal instalada do SUV.

A mecânica desportiva do Cupra Formentor VZ5 mantém-se sem alterações, com a tracção integral 4Drive ligada ao bloco TSI de 2.5 litros de cinco cilindros.

Os 390 cv e 480 Nm por ele debitados, com repartidor de binário, "atiram-no" dos zero aos 100 km/hora em 4,2 segundos, com a velocidade máxima a ficar limitada electronicamente aos 250 km/hora.

A apoiar estes valores está uma transmissão automática DSG de dupla embraiagem com sete velocidades.

E o rebaixamento em 10 mm do centro de gravidade face ao Formentor VZ "convencional", assegura a máxima estabilidade com o controlo adaptativo do chassis.

A montagem iniciou-se esta semana na fábrica catalã de Martorell, com os 999 exemplares a fazerem parte da produção total de 7.000 unidades do SUV.

Desconhece-se o preço a que chegará ao nosso país, mas o actual Cupra Formentor VZ5 tem um preço de partida de 77.388 euros.

