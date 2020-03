É o primeiro modelo desenvolvido exclusivamente pela CUPRA e o resultado final não poderia ter sido mais satisfatório a nível estético e de desempenho.





CUPRA Formentor: um SUV coupé que quer ser exclusivo

Familiar com raça

Com 4.450 mm de comprimento por 1.839 mm de largura e uma altura de 1.511 mm, reforçado por uma distância entre eixos de 2.600 mm, o CUPRA Formentor tem espaço suficiente para todos os ocupantes se acomodarem de forma confortável. E, assumindo-se desde a primeira hora como um familiar, oferece ainda 450 litros de capacidade na bagageira.

Em termos estéticos , o SUV coupé tem umas linhas agressivas quanto bastem que reforçam o seu perfil desportivo mas sem perder o bom gosto de um familiar mais nervoso do que o habitual.

Interior cuidado

As luzes traseiras, a toda a largura da bagageira, dão-lhe um grande impacto visual, enquanto o capô bem comprido acentua as proporções dinâmicas do modelo, bem suportadas pelos "rasgados" grupos ópticos frontais em LED, ganhando ainda mais força com as jantes em liga leve de 19 polegadas.

Superfícies em alumínio escuro escovado, acompanhadas de detalhes em tons acobreados recebem condutor e passageiros dentro do habitáculo.

Os bancos do tipo bacquet, com revestimentos de pele em azul petróleo ou em preto, convidam-nos a acomodarem-se da melhor forma para uma experiência que se quer entusiasmante.

No caso do "piloto", que está sentado a um nível mais baixo, numa posição mais ergonómica e desportiva, o prazer de condução está mais do que assegurado.

A tecnologia a bordo do CUPRA Formentor está patente no monitor de infoentretenimento de 12 polegadas com activação por voz e controlo por gestos, sendo compatível com o Apple CarPlay e o Android Auto (com fio).

Pode ainda ligar-se à internet, graças ao cartão eSIM embutido, para descarregar aplicações e aceder a dados do SUV coupé à distância, como o lugar em que ficou estacionado, o estado em que se encontra e os dados de viagem.

Na versão híbrida plug-in, é ainda possível programar de forma remota o recarregamento da bateria e ajustar a temperatura do habitáculo.

No que há segurança diz respeito, o modelo está já equipado com condução autónoma de nível 2, integrando ainda ‘cruise control’ preditivo e adaptativo, assistentes de emergência e de viagem, detector de ponto cego e auxiliar de saída.

Potente e rápido

Com as primeiras entregas previstas para o último trimestre do ano, a proposta da CUPRA é avançada com dois grupos propulsores de elevado desempenho.

Um motor turbo TSI a gasolina de 2.0 litros está no topo da gama deste SUV coupé, oferecendo uma potência de 310 cv e um binário de 400 Nm, com tracção total através do sistema 4Drive.

Claro que, se se quiser acompanhar a actual tendência da mobilidade electrificada, pode-se sempre optar pela versão híbrida plug-in apenas de tracção dianteira.

A combinação do bloco a gasolina 1.4 TSI de 150 cv com o motor eléctrico de 85 kW (115 cv), alimentado por um pacote de baterias de iões de lítio de 13 kW, dá uma força de 245 cv e um binário de 400 Nm, oferecendo ainda uma autonomia de 50 quilómetros em modo electrificado.

Ambas as soluções motrizes recorrem a uma caixa automática DSG de dupla embraiagem com sete relações. Se o condutor quiser uma ligação ainda mais íntima com o SUV, pode sempre engrenar as velocidades através das patilhas montadas no volante.

Integrado no CUPRA Formentor está o sistema de controlo dinâmico do chassis (DCC), para "vigiar" em permanência o comportamento do carro e entregar a potência exigida a cada roda no momento exacto.

O condutor pode seleccionar até quatro modos de condução – Comfort, Sport, Cupra e Individual – e emocionar-se com o bom "barulho" que sai do motor.

