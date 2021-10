A CUPRA já abriu as pré-encomendas para o novíssimo Born, primeiro modelo 100% eléctrico da marca espanhola.





CUPRA Born: pré-encomendas já estão abertas

A campanha, que estará em vigor até ao último dia de Outubro, implica o registo dos interessados através de um formulário no portal oficial da CUPRA.

Com a encomenda efectivada até 31 de Dezembro, é oferecido um ano de mobilidade eléctrica gratuita pela Iberdrola, e um fim-de-semana numa estância turística na Comporta.

O CUPRA Born é visto como um modelo essencial para impulsionar a transformação eléctrica da marca.

A gama é constituída por variantes eléctricas de 110 kW (150 cv), 150 kW (204 cv) e 170 kW (231 cv), com o binário de 310 Nm a manter-se nas três potências.

A alimentar o motor eléctrico estão baterias com capacidades de 45, 58 e 77 kWh.

A primeira, associada à versão menos potente, assegura uma autonomia de 350 quilómetros e acelerações em 8,9 segundos dos zero aos 100 km/hora.

A bateria intermédia, para a variante de 150 kW, oferece até 425 quilómetros de autonomia, com a velocidade até aos 100 km/hora a fazer-se em 7,3 segundos.

E depois, ao contrário do Volkswagen ID.3, o CUPRA Born entra em território exclusivo com o pacote e-Boost, com o hatchback a ganhar mais 20 kW de potência, saltando para os 231 cv.

Com a bateria de 58 kWh, a autonomia ficará pelos 420 quilómetros, mas com a de 77 kWh, essa distância sobe para os 545 quilómetros.

As acelerações dos zero aos 100 km/hora serão também mais rápidas, com o primeiro a fazê-lo em 6,6 segundos, e o segundo a demorar mais quatro décimas de segundo.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?