Cristiano Ronaldo teve uma segunda-feira diferente, em jeito de apagar as mágoas pela derrota da sua Juventus em casa pelo AC Milan no último fim-de-semana.





Cristiano Ronaldo visita Ferrari... e leva um Monza para casa!

O internacional luso foi o convidado de honra da Ferrari, tendo sido recebido em Maranello pelos pilotos Charles Leclerc e Carlos Sainz na visita às instalações.

O trio registou a visita nas redes sociais do construtor italiano, alinhados com o SP21 com que a cavallino rampante corre no Mundial de Fórmula 1.

No Twitter, a Scuderia Ferrari brincou com os seus seguidores, pedindo-lhes que calculassem a fórmula "matemática" C² + CR7 – com o 'C' ao quadrado a representar os dois pilotos – o que, segundo a equipa, daria C elevado a 100.

Cristiano Ronaldo ofereceu aos dois pilotos, na ocasião, duas camisolas da Juventus com o número 7.

Desconhecido é se o avançado português aproveitou a visita para escolher mais um desportivo para juntar à sua extensa (e valiosíssima) colecção de super carros; não seria nenhuma surpresa!



Aliás, segundo o portal italiano CalcioMercato, CR7 terá encomendado mais uma super máquina para a sua colecção: um exclusivo Ferrari Monza!



Resta agora saber se se trata da versão SP1 ou da variante SP2. A gama é inspirada nos Ferrari de competição mais icónicos dos anos 50, mas cada exemplar dispõe da mais elevada tecnologia de que dispõe o construtor italiano.



Ambos os modelos são inspirados no Ferrari 812 Superfast e partilham quase tudo, diferenciando-se o Monza SP1 do Monza SP2 pela possibilidade de transportar um "co-piloto".



Ambos os modelos são alimentados por um bloco V12 de 6.5 litros que debita 810 cv de potência e 719 Nm de binário máximo.



Os zeros aos 100 km/hora são cumpridos em 2,9 segundos, demorando mais cinco segundos para chegar aos 200 km/hora, para uma velocidade de ponta superior a 300 km/hora.



Apesar de a Ferrari não o confirmar, sabe-se que estão planeadas apenas 200 unidades de cada série, sendo que é mais do que provável que já estejam todas reservadas por alguns dos clientes mais especiais da marca.



O preço está ao nível da carteira bem abonada de Cristiano Ronaldo: qualquer coisa com entre os 1,6 e os 2 milhões de euros!

