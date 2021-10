Crise dos combustíveis dispara venda de ''eléctricos'' no Reino Unido

A crise de abastecimento dos combustíveis fez disparar o interesse em veículos eléctricos no Reino Unido, revelou esta terça-feira a Associação de Produtores e Comerciantes do Setor Automóvel (SMMT).

"Setembro foi o melhor mês de sempre em termos de vendas de veículos eléctricos", revelou o presidente executivo, Mike Hawes em conferência de imprensa.

"Na verdade, vendemos em Setembro tantos veículos eléctricos como em todo o ano de 2019". O responsável disse que este desempenho é uma consequência das filas registadas junto a postos de combustíveis no mês passado.

Recorde-se que, no Reino Unido, várias estações de serviço foram obrigadas a fechar devido à escassez de condutores de camiões-cisterna.

"Os concessionários disseram que o interesse sobre veículos eléctricos aumentou três, quatro ou cinco vezes nas últimas semanas", sublinhou Hawkes. "Isso percebe-se tendo em conta as filas" criadas por automobilistas junto aos postos de combustíveis.

Reiterou ainda a necessidade de investimentos significativos em infra-estruturas públicas, principalmente para quem não tem estacionamento particular com ponto de carregamento dedicado. "Precisamos de ajudar todos os consumidores a fazer essa transição", argumentou.

O presidente da SMMT admitiu que os países mais desenvolvidos, como o Reino Unido, terão de avançar mais depressa para a electrificação do transporte e o fim dos motores de combustão, tendo em conta as metas para a redução das emissões de gases com efeito de estufa.

"Estamos cientes do facto de que os mercados avançam a ritmos diferentes, mas a indústria mundial comprometeu-se a aumentar a 'descarbonização' entre o final de 2030 e 2040".

Mike Hawes falava antes da abertura da Conferência sobre o Comércio Automóvel, onde foi publicado um relatório sobre o desempenho e o futuro do sector, fortemente afectado pelo Brexit e pela pandemia da Covid-19, assim como pela falta de semi-condutores e de mão-de-obra.

Alta de preços em Portugal

No nosso país, esta semana abriu com novo aumento nos preços dos combustíveis nos postos de abastecimento.

O gasóleo simples sofreu uma subida de 3,5 cêntimos para um preço médio em redor dos 1,538 euros por litro.

A gasolina simples 95 também não ficou incólume, com um aumento de 2,4 cêntimos, situando o litro nos 1,721 euros.

Desde o início do ano que ambos os activos sofreram um crescimento de 22% nos preços, de acordo com aquele matutino de economia.

Em termos absolutos, o gasóleo simples já aumentou 27,3 cêntimos e a gasolina simples 95 subiu 30 cêntimos.

A alta dos preços está directamente relacionada com a subida do preço do petróleo nos mercados internacionais.

O preço do Brent negociados em Londres, e que é referência para o nosso país, subiu quase 5% na última semana, chegando a máximos de 2018.

