COP26: Portugal ausente de compromisso para acelerar fim de veículos poluentes

Um grupo de países e empresas anunciou esta quarta-feira planos para deixarem de produzir automóveis com motores de combustão.

O principal objectivo passa pela dedicação total aos veículos eléctricos até 2040, ou mesmo até 2035, nos principais mercados. Portugal ficou de fora desses planos, o que a associação ambientalista Zero já condenou.

O nosso país apenas se compromete a proibir veículos exclusivamente movidos com combustíveis fósseis até 2035, deixando de fora os automóveis a gasolina e gasóleo híbridos.

Declaração não é vinculativa

A declaração foi divulgada paralelamente à 26.ª conferência do clima das Nações Unidas (COP26), que está a decorrer em Glasgow.

A sessão desta quarta-feira dedicada ao tema dos Transportes, foi apoiada por países como Cabo Verde, Canadá, Chile, Dinamarca, Índia, Nova Zelândia, Polónia, Suécia, Turquia e Reino Unido.

Ford, General Motors, Mercedes e Volvo, assim como vários estados e cidades dos Estados Unidos, e de outros países, subscreveram a declaração. Pelo mesmo diapasão afinaram outras empresas como a EDP, a AstraZeneca ou a Uber.

De fora ficaram países europeus com uma importante indústria automóvel, como França e Alemanha, bem como os EUA e China, e construtores como a Volkswagen ou Renault.

A federação europeia Transporte e Meio Ambiente (T&E), a que a portuguesa Zero pertence, já lamentou aquelas ausências.

"Será necessário mais do que uma declaração não vinculativa para limpar a maior fonte de poluição dos transportes", e urgiu que as promessas sejam reforçadas por "metas reais estabelecidas por lei".

Compromisso português até 2035

Na Lei de Bases sobre a Política do Clima, aprovada sexta-feira, Portugal apenas se compromete a proibir veículos exclusivamente movidos com combustíveis fósseis até 2035.



De fora ficaram os automóveis a gasolina e gasóleo híbridos, que mereceu a condenação da Zero.

Em separado, vários países também se comprometeram a eliminar gradualmente o uso de camiões e autocarros com motores de combustão interna.

Empresas envolvidas no transporte rodoviário, como o grupo de entregas DHL, a construtora Scania e a cervejeira holandesa Heineken também se associaram ao compromisso.

Decisores políticos e milhares de especialistas e activistas reúnem-se até sexta-feira na COP26 para actualizar os contributos dos países para a redução das emissões de gases com efeito de estufa até 2030.

Na reunião será ainda proposto o aumento do financiamento para ajudar países afectados a enfrentar a crise climática.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?