Coronavírus: salão de Genebra cancelado!

As dúvidas já pairavam no ar há vários dias mas agora é oficial: o 90º salão automóvel de Genebra foi cancelado e não será remarcado para este ano!

A disseminação do coronavírus (Covid-19) na Suíça, à semelhança do que está a acontecer por toda a Europa, levou o governo helvético a proibir eventos que reúnam mais de mil pessoas.

É uma machadada terrível no principal acontecimento da indústria automóvel no Velho Continente, que iria abrir a 3 de Março. Sublinhe-se que, no ano passado, o salão foi visitado por mais de 600 mil pessoas.

"Tendo em conta a situação actual sobre a disseminação do coronavírus, o Conselho Federal classificou a situação na Suíça como 'especial' nos termos da Lei de Epidemias", avançou governo suíço em nota oficial.

"Os eventos de grande dimensão, que envolvam mais de 1000 pessoas, serão proibidos. A proibição entra em vigor de imediato e será aplicada, pelo menos, até 15 de Março", acrescentou a nota oficial.

Recorde-se que já foram detectados 15 pessoas com resultados positivos do Covid-19 em todo o território suíço, esperando-se um aumento do número de casos nos próximos dias.

A organização do salão reagiu de imediato, afirmando aceitar a decisão em comunicado oficial. "A saúde de todos, expositores e visitantes, é a nossa prioridade absoluta", declarou Maurice Turrettini, presidente do evento.

"É um caso de força maior" e um grande golpe para "os expositores que investiram massivamente no salão, mas estamos convencidos de que todos compreenderão a decisão".

Ainda é cedo para saber quais as consequências do cancelamento do salão automóvel de Genebra, embora os organizadores assumam "perdas financeiras significativas, que irão ser avaliadas nas próximas semanas".

A primeira decisão será a devolução do dinheiro aos visitantes que já tinham comprado bilhete, seguindo-se a desmontagem das estruturas da exposição.

O salão automóvel de Genebra é o segundo evento a ser cancelado devido à disseminação do Covid-19 por todo o planeta, depois do congénere de Pequim, que iria abrir as portas a 21 de Abril.

Resta agora saber se a exposição automóvel de Paris, agendada para 1 de Outubro, se irá manter, embora se esteja ainda a sete meses da sua realização.

