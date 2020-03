Como se rouba um BMW em 30 segundos?!

O vídeo foi avançado por um youtuber polaco, a quem foi roubado um BMW M2 Competition, e deve pôr em sentido os proprietários de automóveis com sistema de destrancamento sem chave física.

Embora não seja um roubo vulgar no nosso país, é sabido que as viaturas equipadas com estes sistemas de abertura e fecho, e de arranque do motor, têm sido um alvo preferencial dos amigos do alheio.

Foi o que sucedeu há cerca de três semanas em Belchatów, no centro da Polónia, com as câmaras de vigilância da casa do dono do desportivo a testemunharem quão fácil pode ser roubar o bólide.

Primeiro, os larápios rondam a casa, com um deles a segurar numa caixa de relés em frente à porta de casa. Este equipamento copia o sinal emitido pela chave electrónica do carro a partir de casa, e transmite-o a um segundo dispositivo colocado na porta do veículo, para induzir o sistema a destrancá-la.

Com as portas carro abertas, basta ligar o motor e desaparecer do local com a maior calma do mundo. O BMW M2 Competition foi encontrado abandonado, hora e meia depois, a cerca de 40 quilómetros da casa do proprietário.

O motor do carro estava a trabalhar, talvez porque os ladrões pensassem recuperá-lo depois de confirmarem que não estava a ser seguido por GPS, e já com um par de matrículas alemãs falsas colocadas.

O dono do desportivo germânico dá um conselho àqueles que possuem chaves sem contacto: guardá-las longe da porta de casa e numa caixa que impeça a retransmissão do sinal de destrancamento das portas do automóvel.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?