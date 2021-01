Não é qualquer um que leva um Citroën AX 10 E para a Nordschleife de Nürburgring, para tirar o máximo dos 45 cv do motor 1.0 a gasolina.

No vídeo da State Side Super Cars, vê-se o piloto a "enrolar" as curvas numa pista bem encharcada do "inferno verde" germânico.

Verdade seja dita, no entanto, que ao volante ia um piloto profissional e o AX tinha sido libertado de todo o peso que não interessava, logo a começar pelos bancos.

