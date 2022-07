Como se conduz em Roma? James May dá-lhe umas dicas!

James May é firme defensor de uma condução civilizada em qualquer parte do mundo mas, num país como Itália, esse espírito pode ser depressa esquecido.

A promover a série Our Man in Italy, o protagonista de Top Gear e The Grand Tour recebe algumas lições da actriz Guia Scognamiglio para sobreviver no trânsito de Roma.

May desculpa-se já que, no Reino Unido, pressente-se que conduzir na Cidade Eterna é uma verdadeira loucura, a tentar escapar a dezenas de motorizadas e de Fiat Cinquecenti.

Talvez seja por isso que se torna tão agressivo ao volante, ao ponto de ser a própria actriz a recear pelo que possa acontecer a ambos.

