Como o tempo passa: Seat León festeja 25 anos

A Seat pode parecer estar longe dos olhares do público, mesmo se em Outubro fecha a tabela das dez marcas mais vendidas no nosso país no acumulado do ano.

Pois para os mais distraídos saibam que o León está a celebrar 25 anos de sucesso, patente nos mais de 2,5 milhões de exemplares fabricados desde 1999.

Para celebrar a data, a quarta geração foi recentemente revitalizada com fortes retoques estéticos, sem esquecer a actualização dos sistemas tecnológicos a bordo para o manter apetecível no momento da escolha.

A entrada no mercado, em 1999, foi verdadeiramente demolidora: desenhado por Giorgetto Giugiaro, a primeira geração que assinalou o regresso da construtora ao segmento dos compactos.

Na altura, o topo de gama debitava uns "fantásticos" 180 cv passados às quatro rodas através duma caixa de seis relações.

Passaram-se os anos com os León das gerações seguintes a serem definidos pela estética aerodinamicamente arrojada, para a quarta assumir-se como a mais tecnologicamente avançada na história da Seat.

Salto tecnológico

Actualizado há pouco mais dum mês, quer o hatchback, quer o familiar Sportstourer, ganham um novo motor TSI de 1.5 litros com 115 cv, a que se junta uma nova geração de motores híbridos plug-in.

O interior recebeu duas novas interfaces de infoentretenimento, com 10,4 e 12,9 polegadas, e carregamentos sem fios de dispositivos móveis a 15 watts.

O protagonismo é dado à versão 1.5 eHybrid de 204 cv e 350 Nm combinados mas, principalmente, pelos 133 quilómetros de autonomia dada pela bateria de 25,7 kWh brutos, recarregável em 26 minutos a 40 kW DC.

Foram dezenas os prémios com que foi galardoado, com evidente destaque para o Carro do Ano em Espanha em 2014 e 2021, sendo também nesse último ano premiado como Carro do Ano e Familiar do Ano em Portugal.

O sucesso do Seat León também foi reforçado pela Sétima Arte, com participações em filmes como Três Dias para Matar e Homens de Negro – Força Internacional, ou em séries televisivas como Dark e Sherlock.

