Combustíveis vão voltar a subir mas aumentos serão ligeiros

Depois de quatro semanas seguidas sem aumentos, os preços dos combustíveis deverão voltar a ficar mais caros em Portugal a partir da próxima semana.

Contudo, de acordo com os cálculos do Negócios, os aumentos previstos são ligeiros, abaixo de 1 cêntimo por litro na gasolina e também no gasóleo, sendo que neste último caso os preços até podem ficar estáveis.

O preço da gasolina simples nos postos de abastecimento em Portugal baixou perto de 3 cêntimos nas últimas três semanas e, de acordo com a Direção Geral de Energia, deverá aumentar meio cêntimo na próxima segunda-feira. A confirmar-se, ficará com um preço médio de 1,48 euros por litro.

No caso do gasóleo o aumento previsto, tendo em conta os cálculos do Negócios, também é de 0,5 cêntimos, pelo que o preço médio deverá subir para 1,37 euros depois de descida de quase 2 cêntimos em quatro semanas. Fonte do setor diz que os preços podem até nem mexer.

Leia a notícia na íntegra no "Negócios"