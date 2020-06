Combustíveis sobem pela sexta semana. Gasolina em máximos de Março

Desde o início deste ano, o preço da gasolina simples 95 desvalorizou 10%, enquanto que o do gasóleo perdeu 15%. Se reduzirmos o espaço temporal para o início de março, quando o impacto da atual pandemia se fez sentir com maior força nos derivados do petróleo, verificamos uma queda absoluta de 13,3 cêntimos no caso do gasóleo e uma redução de 11,0 cêntimos na gasolina simples 95.



Os preços dos combustíveis deverão subir pela sexta semana consecutiva a partir da próxima segunda-feira, dia 15 de junho, mesmo com o petróleo a encaminhar-se para a primeira desvalorização semanal desde abril.De acordo com os cálculos do Negócios, a gasolina simples 95 tem margem para um ganho de cerca de um cêntimo por litro para os 1,342 euros o que, a acontecer, representa um máximo desde o dia 16 de março, uns dias antes de ter sido decretado o estado de Emergência em Portugal, para conter a propagação da atual pandemia.No caso do gasóleo simples, existe hipótese para uma valorização idêntica, de um pouco mais de 1 cêntimo, para os 1,184 euros por litro. Se tal subida se verificar, o preço deste ativo estará em máximos de 20 de abril deste ano.