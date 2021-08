Combustíveis sobem na primeira segunda-feira de Agosto

A primeira segunda-feira de Agosto deverá ser marcada por novo aumento nos preços dos combustíveis, podendo as subidas chegarem a dois cêntimos.

Segundos as contas do Jornal de Negócios, a gasolina simples 95 poderá aumentar acima de um cêntimo por litro.

O valor médio deverá situar-se nos 1,677 euros por litro, assinalando um aumento de 26 cêntimos desde o primeiro dia deste ano.

Já o gasóleo simples, o preço por litro deverá subir quase dois cêntimos, para 1,446 euros. Também este combustível já escalou 20,2 cêntimos desde o início de 2021.

Os aumentos, se se confirmarem, surgem depois de esta semana ter sido assinalado a subida de preço do petróleo nos mercados internacionais.

Em Londres, o barril do Brent, que é referência para o nosso país, chega já aos 75,90 dólares, correspondente a um ganho semanal de 2,4%.

A recuperação da procura da matéria-prima é motivada pelo gradual desconfinamento provocada pela pandemia da Covid-19 em vários países europeus.

Os cálculos do Jornal de Negócios baseiam-se na evolução dos preços dos dois derivados do petróleo e do euro.

Contudo, é preciso ter em conta que o custo dos combustíveis depende sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

Os preços têm em conta as variações calculadas face ao preço médio praticado no país esta semana, e anunciado pela Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Os cálculos têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas, ainda que a evolução costume ser semelhante.

Os dados disponíveis para o matutino de economia só estão disponíveis até quinta-feira, quando falta um dia de negociação.

