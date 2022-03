Combustíveis baixam (e muito) na segunda-feira

Depois dos aumentos drásticos nos preços da gasolina e do gasóleo nas duas últimas semanas, ambos os combustíveis deverão ter uma descida acentuada na segunda-feira.

Segundos os cálculos do Jornal de Negócios, a gasolina simples 95 deverá ter uma queda em redor dos nove cêntimos. O preço médio por litro deverá ficar-se, em média, pelos 1,938 euros, abaixo dos dois euros que se registaram nos últimos 15 dias.

A descida no valor do gasóleo simples poderá chegar aos 18 cêntimos por litro, com o preço médio a situar-se nos 1,790 euros.

Esta redução de preços acompanha o "sobe e desce" diário que as cotações do barril de petróleo, e seus derivados, têm registado nos mercados internacionais.

Fica por saber se esta descida se manterá nas próximas semanas já que, na sexta-feira, o barril de brent, que é referência para o nosso país, baixou dos 100 dólares.

Todavia, esta sexta-feira estava já a cotar-se nos 107,86 dólares por barril, acompanhando o nervosismo dos mercados face à guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

Os cálculos do Jornal de Neócios baseiam-se na evolução dos preços dos dois derivados do petróleo e do euro.

Contudo, é preciso ter em conta que o custo dos combustíveis depende sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

Os preços têm em conta as variações calculadas face ao preço médio praticado no país esta semana, e anunciado pela Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Os cálculos têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas, ainda que a evolução costume ser semelhante.

