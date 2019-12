Cliente fiel da Infiniti queria um eléctrico e eles venderam-lhe um… Tesla!

Se tem um concessionário automóvel e se um dos seus melhores clientes quer um carro totalmente eléctrico, o melhor é arranjar uma forma de cumprir este desejo, sobretudo se o cliente em causa for o Mayor da cidade onde está esse "stand".

Foi precisamente isso que acontecer recentemente em Sherbrooke, no Quebec, com o Mayor Steve Lussier a exigir um automóvel totalmente eléctrico como o seu próximo automóvel. Sem qualquer eléctrico no catálogo, em vez de perder este fiel cliente, o concessionário local da Infiniti optou por lhe vender um… Tesla Model 3!

Não, não há aqui nenhum erro de escrita, o que acabou de ler foi mesmo o que aconteceu. Esta venda insólita até foi anunciada na página oficial de Facebook do "stand", que revelou que esta é apenas uma "solução provisória", ou seja, até a marca ter o seu próprio automóvel eléctrico.

"Parabéns Mr. Steve Lussier – Mayor de Sherbrooke, pela aquisição do seu novo carro, um Tesla Model 3", pode ler-se no "post" do concessionário. "Um cliente fiel da Infiniti Sherbrooke por vários anos, ele queria virar-se para um veículo eléctrico. Uma vez que vários modelos eléctricos da Infiniti são esperados em 2021, encontrámos uma solução provisória! Obrigado pela sua confiança contínua, Mr. Lussier, e boa sorte de toda a equipa Infiniti Sherbrooke".

Resta agora saber se esta solução é mesmo provisória ou se o Mayor se vai apaixonar pelo Model 3 da marca de Elon Musk. Só o tempo o dirá!