São enormes as ambições com a terceira geração do CLA com tecnologia EQ: a berlina de quatro portas deu esta quinta-feira, em Roma, o tiro de partida para uma nova era eléctrica no seio da Mercedes-Benz.

O eléctrico de ''um litro'': CLA arranca nova era da Mercedes-Benz

Na sua génese está a nova plataforma MMA com arquitectura de 800 volts, software avançado de última geração e uma autonomia combinada a roçar os 800 quilómetros.

A chegada às estradas europeias do CLA 250+ e CLA 350 4MATIC está prevista para este Outono, seguidas das variantes micro híbridas mas apenas para o próximo ano.

Autonomia até 792 km

A estratégia da Mercedes-Benz passa, nesta primeira fase de lançamento, por duas variantes 100% eléctricas apoiadas numa bateria de 85 kWh líquidos.

Mais tarde será adicionada à gama três versões micro híbridas com tecnologia de 48 volts, com potências de 136, 163 e 190 cv.

O CLA 250+ com tecnologia EQ equipa um propulsor traseiro de 200 kW (272 cv) e 335 Nm capaz de levá-lo em 6,7 segundos dos zero aos 100 km/hora para uma velocidade de ponta de 210 km/hora.

O CLA 350 4MATIC, com os seus dois motores a assegurarem a tracção integral, baixa esse tempo para 4,9 segundos, graças aos 260 kW (354 cv) e 515 Nm que debitam, e com a mesma velocidade máxima.

Notável em ambos os casos, todavia, é o nível de consumo médio fixar-se entre os 12,2 e 14,7 kWh/100 km, confirmando a filosofia "veículo de um litro" para a era eléctrica definido pelo protótipo Vision EQXX.

Estes valores significam uma autonomia combinada até 792 quilómetros o primeiro exemplo, baixando para os 771 quilómetros na versão mais potente.

Para tal contribui a aerodinâmica cuidada (Cx 0,21), à bomba de calor de série e a uma potente travagem regenerativa de quatro níveis que pode ser controlada através das patilhas no volante.

Protagonista nesta solução é também a transmissão de duas relações, com a segunda a racionalizar o consumo eléctrico a altas velocidades.

Notável são igualmente as potências de carregamento e os tempos de espera mais reduzidos para essa operação, graças à arquitectura eléctrica de 800 volts da plataforma MMA.

O recarregamento pode ser feito até 320 kW em corrente contínua caso encontre um posto ultra-rápido para essa missão, podendo manter 200 kW até 80% da capacidade à conta da optimização da sua gestão.

Significa assim que bastam 22 minutos para carregar dez a 80% da capacidade da bateria, podendo recuperar até 325 quilómetros suplementares em dez minutos, segundo afirma a Mercedes-Benz.

Em corrente alternada conte-se com uma potência máxima de 11 kW no máximo, com o sistema a estar preparado para o carregamento bidireccional V2G (veículo-rede eléctrica) e V2H (veículo-casa).

Mais "inteligente" do que nunca

O CLA é considerado pela Mercedes-Benz como o modelo mais "inteligente" por ela concebido, e poucas são as dúvidas para contrariar essa afirmação.

Substituta da proposta lançada há seis anos mas também dos Classe A e Classe B que terminam em 2026 a sua carreira, a berlina coupé de quatro portas assume-se de novo como um objecto muito desejável.

Sem grande surpresa, retoma em linhas gerais as principais opções estilísticas exibidas em 2023 pelo protótipo no salão automóvel de Munique.

São 4,72 metros de comprimento por 1,86 de largura e 1,47 de largura, com a distância entre eixos a fixar-se nos 2,79 metros. A bagageira assume 405 litros de capacidade, a que se somam mais 101 sob o capô.

Retomada no modelo de produção é a grelha cravejada de estrelas iluminadas (são 142!) mas numa dimensão mais contida para dar espaço à entrada de ar inferior, combinada com outras duas nas laterais.

Cópia quase perfeita do protótipo é o capô nervurado mas o mesmo já não se passa com o desenho mais convencional das ópticas LED unidas por uma faixa luminosa.

Vista de perfil, as diferenças também não são muito acentuadas: os puxadores das portas estão mais acentuados mas continuam a ser retrácteis para conseguir um almejado coeficiente aerodinâmico de 0,21.

As janelas laterais continuam sem moldura e com um tamanho algo reduzido mas percebe-se que não faltará luz a bordo à conta dum generoso tejadilho envidraçado a todo o comprimento habitáculo.

Atrás as ópticas mantêm um desenho conservador mas ligados por uma faixa de luz que recorda os modelos da linha EQ. Somam-se os reflectores na parte inferior do pára-choques, com o difusor a realçar-se pelo tratamento dado em preto brilhante.

Superscreen a perder de vista

Se a geração anterior do CLA e o actual Classe A provocaram um forte impacto pela junção do painel de instrumentos e do ecrã multimédia, a nova proposta leva ainda mais longe essa filosofia tecnológica.

O MBUX Superscreen suportado pelo MB.OS de quarta geração compreende a instrumentação de 10,25 polegadas e o multimédia de 14 com Google integrado, que é uma estreia na Mercedes-Benz.

O conjunto é completado por um segundo ecrã opcional de 14 polegadas para o acompanhante, sendo o sistema alimentado por chips de alto desempenho e gráficos em tempo real do Unity Game Engine.

A nova geração do MBUX é também o primeiro infoentretenimento automóvel a integrar inteligência artificial da Microsoft e da Google, combinando vários agentes IA num único sistema.

Na "decoração" interior, regressam as saídas de ar em forma de turbina, um volante multifunções compacto com melhor "pega" e uma consola central ampla com vários espaços de arrumação.

A qualidade premium é bem evidente mas, sinal dos tempos em que vivemos, os materiais reciclados são usados de forma massiva mas sem reparos nos acabamentos de qualidade.

Segurança de última geração

A Mercedes-Benz sublinha que o MB.Drive estabelece um novo padrão nos sistemas de apoio à condução e de estacionamento de última geração

De série está o assistente de distância Distronic, com o MB.Drive Assist opcional a reforçá-lo com assistente de direcção para a condução semi-autónoma de nível 2.

Soma-se o assistente de mudança de faixa, que facilita essa manobra com um simples clique na alavanca dos "piscas".

Mais tarde chegará o MB.Drive Assist Plus com funções melhoradas como o Distronic Plus, estando pensada a função de mudança automática de faixa em auto-estrada.

Já o MB.Drive Assist Pro inclui duas câmaras adicionais para novas funções de assistência em trânsito urbano para o nível SAE 2++ de condução semi-autónoma.

Todavia, devido à necessária regulamentação do sistema nos vários mercados mundiais, o lançamento apenas está planeado para a variante chinesa ainda este ano.

As duas versões eléctricas do Mercedes-Benz CLA com tecnologia EQ estão previstas para Setembro, faltando saber os preços a que chegarão ao nosso país.

Este modelo dará também início a uma renovação completa da gama, com a mesma plataforma MMA a suportar um CLA Shooting Brake e dois SUV, um para sete ocupantes e outro em formato coupé.

