Há várias décadas que os mais optimistas imaginam o automóvel voador como a grande inovação da indústria, mas a verdade é que os anos passam e esta realidade nunca se confirma. Ainda assim, há cada vez mais empresas empenhadas em resolver esta questão e uma dessas companhias é a Urban Aeronautics, que acaba de firmar um acordo com a HyPoint para incorporar células de combustível a hidrogénio.

De acordo com a empresa, o CityHawk, como é conhecido o seu automóvel voador, terá dois tanques de hidrogénio e dois conjuntos de células a alimentar dois motores eléctricos, que vão produzir uma potência equivalente a 952 cv. Capaz de chegar aos 201 km/h, o CityHawk impressiona, sobretudo, pela sua autonomia, já que a empresa garante que será capaz de percorrer 161 km entre reabastecimentos.

CityHawk: o táxi voador do futuro alimentado a hidrogénio

Capaz de transportar até cinco passageiros, o CityHawk está a ser imaginado como uma possibilidade para serviços de táxi do futuro, uma vez que promete "voar para todo o lado e aterrar em qualquer lado".





No papel, esta ideia tem tudo para funcionar, mas apesar do CityHawk ser muito prometedor, o CEO da Urban Aeronautics garantiu que não estará pronto a voar antes do final desta década. Resta-nos esperar...