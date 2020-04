Citroën Origins: 100 anos de história em museu virtual

Aborrecido até ao extremo por estar confinado em casa devido à pandemia do Covid-19? Pois a Citroën tem uma óptima proposta para fazer uma viagem virtual pelos modelos que fazem a história da marca do "double chevron".

Citroën Origins é a plataforma informática, disponível em português, que dá acesso ao museu do construtor francês estreado a 9 de Setembro de 2016. Pode aceder através deste link: http://www.citroenorigins.pt/pt-pt

Seja através do computador de casa, do ‘tablet’ ou do telemóvel, qualquer entusiasta automóvel pode (re)descobrir os modelos mais emblemáticos da marca.

O Citroën 10 HP Type A, de 1919, dá o tiro de partida para esta viagem histórica, que termina no eléctrico AMI, revelado ao mundo no final de Fevereiro.

Entre os dois modelos, estão perto de 80 modelos que fazem os 100 anos da história da insígnia gaulesa, incluindo muitos dos que saíram do centro de produção PSA de Mangualde.

Profundamente interactivo, no Citroën Origins pode rodar cada modelo a 360º, ouvir assinaturas sonoras específicas, como o ruído de ignição do motor, e mergulhar nas brochuras da época a destacar os trunfos de cada carro.

Dividido em quatro partes, o museu virtual Citroën Origins comporta na secção ‘Automóveis de Série’ os carros que marcaram as estradas de todo o mundo ao longo de um século.

Em ‘Veículos Comerciais’, destaca-se o icónico Type H, actualmente tão acarinhado por empresas de "fast food" ou para apresentar produtos em eventos especiais, sem ignorar a Berlingo e Jumpy montados na PSA de Mangualde.

Se há uma área onde a Citroën deu cartas foi nos ralis, como foi patente no ZX Rally Raid. Em ‘Modelos de Competição’, recorde os fantásticos Saxo S1600 e C-Elysée WTCC, ou os carros que correram no Mundial de ralis, como o Xsara WRC, C4 WRC e C3 WRC.

Por fim, um especial destaque para a secção ‘Concept Cars’, onde a marca francesa revelou os seu avanços tecnológicos em protótipos como o Osmose, os C-Airplay, C-Buggy e C-Matisse, sem esquecer o eléctrico Ami One Concept.

A somar à apresentação individual de cada um dos modelos, o portal Citroën Origins explica o papel do visionário fundador André Citroën na indústria automóvel mundial, além de recordar os múltiplos ecos em redor do centenário da marca que se celebrou ao longo de 2019.