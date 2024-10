Citroën Ami regressa ao passado pelas mãos da Caselani

É daqueles que torce o nariz quando um Citroën Ami passa por si? E se for o mesmo quadriciclo eléctrico mas com um "arranjo" a imitar o icónico HY que fazia de biblioteca móvel da Fundação Gulbenkian?

Pois esta é a transformação mais recente imprimida pela Caselani Carrosserie a partir de Itália, mas agora "apanhados" pela lente do telemóvel dum internauta na Bélgica.

Os dois modelos em questão estavam "estacionados" em Spa-Francorchamps sobre a plataforma duma Citroën Jumpy devidamente transfigurada pela carroçadora italiana.

Esta exibição tinha o seu quê de interesse porque naquele circuito belga realizou-se as 24 Horas de 2CV no último fim de semana.

A técnica usada pela Caselani consiste na fixação de elementos redesenhados nos painéis originais da carroçaria. E se o preço do kit não deverá ser barato, certo é que o resultado retrofuturista é fantástico.

Ao portal francês L’Argus a empresa transalpina confirmou a exclusividade desta proposta, avançando que o modelo está na fase final de prototipagem.

As características mecânicas e propulsoras do Ami original deverão manter-se, o que significa um motor eléctrico de 5,9 kW (8 cv) e 40 Nm, com a bateria de 5,5 kWh a dar uma autonomia até 75 quilómetros.

