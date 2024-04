Citroën Ami à Rubik celebra 50 anos do ''quebra-cabeças''

Há uma nova brincadeira para o Ami da Citroën: o quadriciclo "transformou-se" num cubo de Rubik para celebrar os 50 anos do famoso quebra-cabeças idealizado por Ernö Rubik.

A estreia deste exemplar único acontece sábado, a um dia do encerramento da semana do design de Milão.

Colaboração da insígnia francesa com o fabricante de brinquedos Spin Master, o Citroën Ami Rubik é reconhecível pela cor preta pintalgada com o branco, amarelo, laranja, vermelho, azul e verde.

Há também vários autocolantes Rubik à frente e atrás, com o habitáculo a manter-se igual ao do Ami original, com o tabliê a ser decorado com vários cubos.

Sem confirmar se esta versão chegará algum dia à linha de montagem, o director de marketing da Citroën Itália avança com um desafio original.

"Vamos descobrir se é mais fácil resolver o cubo de Rubik ou estacionar no trânsito de Milão com um Ami 100% eléctrico"; não será difícil encontrar candidatos para resolver ambas as questões.

