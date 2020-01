Para quem gosta de boxe, o nome de Chris Eubank Jr. não é, de certeza, desconhecido. Considerado um dos melhores pugilistas da actualidade, na categoria de pesos médios, o boxeur britânico de 30 anos foi nesta quinta-feira alvo da sua fanfarronice.





Chris Eubank Jr.: casa assaltada mas "esqueceram-se" dos super carros!

Há ano e meio, o atleta tinha desafiado os larápios do Reino Unido a assaltarem-lhe a casa em Brighton, tal era a qualidade do sistema de segurança.





Na madrugada da última quinta-feira, os bandidos fizeram-lhe a vontade: levaram-lhe sete valiosos pares de ténis Louboutin e um par de luvas de boxe, mas esqueceram-se de ir à garagem onde guarda os super carros.

O pugilista ainda brincou com a situação, ao chamar estúpidos aos ladrões: além dos bólides, deixaram um relógio cravejado de diamantes "que vale 100 vezes mais do que eles roubaram", sublinha o atleta no vídeo que publicou no Twitter.

Aprecie na nossa fotogaleira, como evoluiu a colecção automóvel de Chris Eubank Jr ao longo da sua carreira, desde que aos 17 anos comprou o seu primeiro carro.

