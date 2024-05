Chinesa Foton chega a Portugal pela mão do grupo JAP

Há uma nova marca chinesa a chegar ao mercado nacional mas agora para o segmento dos veículos comerciais ligeiros 100% electrificados.

A JAP assume para o nosso país a importação, distribuição e assistência técnica dos modelos da Foton Motor Group, com as primeiras unidades a entrarem nos concessionários antes do final deste ano.

O grupo português assume o acordo como o início de uma nova era para a mobilidade eléctrica nacional no segmento dos comerciais ligeiros, depois de já representar a Foton em alguns países africanos.

Da gama fazem parte modelos como a pick-up Foton Tunland G7 e o furgão Foton Toano, também disponível na versão de turismo com capacidade para transportar até nove pessoas.

