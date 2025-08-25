Pouco mais de dois meses após a estreia da terceira geração do Q3, a Audi avança esta segunda-feira com o lançamento da variante Sportback com motorizações diesel e híbridas a gasolina.

Chega em Outubro: Audi Q3 já é Sportback

Esticado aos 4,53 metros de comprimento, como já acontece com o "irmão" de que deriva, o SUV coupé diferencia-se pela linha do tejadilho mais inclinada que, conjugada com a nova traseira, lhe confere um visual bem mais desportivo.

A beneficiá-lo estão faróis Matrix LED que, pela primeira vez, utilizam a tecnologia micro LED com uma assinatura luminosa mais detalhada, combinada com os sistemas de assistência ao condutor.

O habitáculo replica a configuração já conhecida no SUV compacto, com o visor de 25 polegadas a juntar o painel da instrumentação e o ecrã multimédia, com o infoentretenimento a basear-se no Android Automotive mais recente.

Aquele sistema operacional integra uma infinidade de recursos e serviços conectados, incluindo o YouTube e o Spotify, sem esquecer um assistente vocal apoiado por inteligência artificial.

A consola central redesenhada eliminou o selector de marchas, agora disposto numa haste à direita do volante, libertando espaço para o carregador de telemóveis por indução, sem esquecer as quatro portas USB-C à frente e atrás.

Sem reparos parece a escolha dos materiais e os acabamentos a bordo, com revestimentos em madeira, tecidos e plásticos de qualidade superior com origem "reciclada".

O SUV coupé destaca-se ainda pelo espaço a bordo, mesmo se a "descida" do tejadilho parece indicar o contrário, enquanto a bagageira oferece 488 litros de capacidade, elevados aos 575 com o avanço dos bancos traseiros.

Três motorizações à partida

Quanto a motorizações, não há qualquer alteração face ao Q3 convencional: a gama arranca com o micro híbrido TFSI de 1.5 litros a gasolina de 150 cv e 250 Nm, alinhado com uma caixa automática S tronic de sete relações.

A mesma transmissão equipa o TDI de 150 cv e 360 Nm, debitados pelo turbodiesel de 2.0 litros, enquanto para quem ainda não aderiu aos 100% eléctricos, é proposto o Q3 Sportback e-Hybrid.

Na sua génese está o motor de 1.5 litros TFSI mas agora com 177 cv e 250 Nm, aliado ao propulsor eléctrico de 85 kW (116 cv) e 330 Nm, para uns combinados 272 cv e 400 Nm passados ao eixo dianteiro via caixa S tronic de seis relações.

A bateria de 25,7 kWh, recarregável em corrente contínua até 50 kWh, oferece até 118 quilómetros eléctricos, podendo chegar aos 140 quilómetros em ambiente urbano.

O chassis equipa uma nova suspensão adaptativa, embora como solução opcional, que reage em contínuo às características do piso e ao modo de condução seleccionado.

Conta ainda com sistemas de assistência, como a condução semi-autónoma de nível 2, que toma em conta os dados do tráfego em tempo real, e um sistema de emergência que assume o controlo do veículo se o condutor não reagir aos alertas.

O Audi Q3 Sportback tem chegada prevista aos concessionários a partir de Outubro, e, embora ainda não se conheçam os preços das variantes desta linha, as encomendas já estão abertas.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?