Chega ao parque de estacionamento e encontra Porsche Panamera sem rodas

Chegar ao local onde estacionou o Porsche Panamera e encontrá-lo assente com os eixos assentes no alcatrão não é, definitivamente, a melhor maneira de começar o dia.

Mas foi assim que o dono encontrou o seu carro em Estocolmo, Suécia, de acordo com as fotografias publicadas pela página GT Board no Facebook há duas semanas.

Mesmo estacionado num parque de estacionamento fechado na capital sueca, os ladrões terão tido todo o tempo do mundo para roubarem as jantes do coupé.

O Panamera terá sido fotografado em dias diferentes porque, enquanto na primeira imagem os eixos estão assentes no solo, nas fotografias posteriores já está amparado sobre paletes de madeira.

