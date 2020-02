A aventura foi, à época, surpreendente para o mundo automóvel: atravessar as areias do deserto do Saara em apenas 20 dias!





Celebração centenária: Citroën repete travessia do Saara

Com partida do oásis de Touggourt, Argélia, e término na mítica Tombuctu, bem no centro do Mali, a façanha, iniciada em Dezembro de 1922, foi concretizada em 20 dias pela Citroën com cinco semi-lagartas, com a chegada ao destino a acontecer a 7 de Janeiro do ano seguinte.

Em 2022, para celebrar o centenário deste feito épico, a marca francesa propõe-se a percorrer o mesmo percurso… mas agora em modo 100% eléctrico!

A iniciativa, baptizada de Ë.PIC, foi revelada no salão Rétromobile 2020, a decorrer em Paris até ao próximo domingo, com a réplica do Scarabée d’Or, um dos semi-lagartas que participou na epopeia.

Pormenor importante é que cada um dos 'todo-o-terreno' tinham sido "carinhosamente" baptizados com nomes que ficaram para a posteridade: Scarabée d’Or (Escaravelho de Ouro), Croissant d’Argent (Crescente de Prata), Tortue Volante (Tartaruga Voadora), Bœuf Apis (Touro Apis) e Chenille Rampante (Lagarta Rastejante).

Na reconstituição do percurso histórico de 3.170 quilómetros, serão usados duas réplicas das semi-lagartas que concretizaram a travessia.

Além do Scarabée d’Or e do Croissant d’Argent, serão ainda usados dois veículos eléctricos de série para assistência, que farão parte da gama Citroën em 2022, e um futuro protótipo 100% electrificado.

