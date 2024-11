Carro Europeu do Ano já votou os sete finalistas

São já conhecidos os sete finalistas a concurso ao Carro Europeu do Ano, que o Renault Scénic E-Tech Electric venceu na edição de 2024.

A disputarem o troféu irão estar os Alfa Romeo Júnior, Citroën ë-C3/C3, Cupra Terramar, Dacia Duster, Hyundai Inster, Kia EV3 e Renault 5/Alpine A290.

Sem surpresa face à realidade dos últimos anos, qualquer um dos candidatos já comporta a propulsão eléctrica no sistema motriz, seja em modo híbrido ou totalmente electrificada.

Se o novo Dacia Duster ainda é proposto nas versões térmica a gasolina ou GPL, assim como micro e 100% híbrido, o Cupra Terramar é proposto nas versões mild hybrid e híbrida recarregável.

As outras cinco propostas estão disponíveis na versão 100% eléctrica e, para três deles – Hyundai Inster, Kia EV3 e Renault 5/Alpine A290 –, apenas com aquela solução motriz.

Já os outros dois modelos do grupo Stellantis – Citroën ë-C3/C3 e Alfa Romeo Júnior – estão disponíveis nas versões puramente térmica, micro híbrida e totalmente eléctrica.

Curiosidades à parte, nesta selecção estão dois construtores que já venceram nos anos mais recentes, como é o caso da Kia com o EV6, em 2022, e a Renault com o Scénic, actual detentor do galardão.

Uma certeza é que não será fácil aos 59 jurados de 22 países votarem o vencedor do Carro Europeu do Ano no início de 2025 face à qualidade das propostas.

O vencedor será revelado a 10 de Janeiro durante o salão automóvel de Bruxelas na Bélgica.

