Carro engaiolado por andaimes em disputa de vizinhos

Uma furiosa disputa entre dois vizinhos levou um deles a engaiolar a Volkswagen Passat do rival com barras de andaime no parque de estacionamento.

"Em mais de 20 anos a trabalhar na polícia, lidei com muitas disputas entre vizinhos", explicou o inspetor Darren Taylor no Twitter, "mas nunca vi nada parecido com o que a minha equipa está a lidar".

A situação insólita aconteceu esta quinta-feira em West Wellow, perto de Southampton, no sul do Reino Unido. A carrinha estava completamente engaiolada, com os andaimes bem aparafusados ao chão para não haver hipótese de fuga.

No centro da disputa está a decisão de um iminente cardiologista da região em construir um barracão mesmo em frente à janela da sala de estar da família rival, aproveitando uma brecha no plano diretor municipal para ultrapassar possíveis restrições legais.

O casal de idosos, com quase 80 anos, viu a vista que tinha sobre os campos ser obstruída pelo barracão com 100 metros quadrados e quase cinco metros de altura.

"Temos de falar com o indivíduo para saber se considera aceitável fazer o que fez com o automóvel de outra pessoa", continuou o inspetor Darren Taylor na rede social.



