Cantora Rosalía já tinha confirmado: novo Cupra eléctrico chama-se Raval

O compacto urbano foi revelado esta quinta-feira pelo director geral da Seat e Cupra no salão automóvel de Barcelona, que decorre até 21 de Maio na capital catalã.

"O Cupra Raval não é apenas mais um carro", sublinhou Wayne Griffiths, mas antes um automóvel urbano, rebelde e 100% eléctrico, "com carácter próprio e ligado à Geração Z".

O nome do compacto é também uma homenagem ao bairro de Raval, no coração de Barcelona, como já acontecia com o Cupra Born que homenageia a zona de El Born em Barcelona.

Infelizmente, a construtora mantém em segredo o sistema motriz que irá equipá-lo, assim como a capacidade e autonomia da bateria.

O Cupra Raval será produzido na fábrica da Seat em Martorell, para a qual estão a ser investidos 3 mil milhões de euros para a transição dos carros de combustão para a electrificação.

A partir de 2025, irá produzir os modelos eléctricos baseados na plataforma MEB Small do grupo Volkswagen para as suas diferentes marcas.

DarkRebel real em breve

A apresentação também incluiu os novos Tavascan e DarkRebel, com este protótipo a estar apenas presente no mundo digital.



"O DarkRebel é a derradeira interpretação do design da Cupra para o futuro", afirmou Jorge Diez, director de Design da marca. "Queremos mostrar que os 'eléctricos' do futuro podem ser sensuais e provocadores".

Até agora, mais de 100 mil utilizadores já configuraram o seu DarkRebel através de uma experiência imersiva no Hyper Configurator.

As suas propostas irão influenciar a futura versão física do protótipo, sendo a própria Cupra a afirmar que poderá chegar ao mercado muito em breve.

Recorde financeiro

Em paralelo à apresentação do Raval, a Seat S.A. confirmou igualmente que o último trimestre foi o que apresentou melhores resultados financeiros na sua história.

Entre Janeiro e Março, a da fabricante automóvel registou um lucro operacional recorde de 144 milhões de euros, mais 139 milhões de euros em relação ao primeiro trimestre do ano anterior.



O volume de negócios atingiu 3,6 mil milhões de euros, o que representa um aumento de 48% em relação a igual período de 2022, com a Cupra a ser a principal impulsionadora dos resultados financeiros da empresa.

Desde o seu lançamento em 2018, a insígnia desportiva superou todas as expectativas ao vender mais de 300 mil carros.

Em 2022, atingiu 4,4 mil milhões de euros de volume de negócios, o que representa 40% do total da Seat S.A., o que a tornou uma mas marcas com maior crescimento em Espanha e na Europa.

Os números deste ano apontam para 46.600 unidades vendidas no primeiro trimestre de 2023, mais 83% do que no mesmo período de 2022.

