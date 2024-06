Campanha 'Viajar sem Pressa' regista dois mortos em 2.510 acidentes

Dois mortos, 42 feridos graves e 749 feridos ligeiros, em 2.510 acidentes, foi o balanço da acção Viajar sem Pressa que terminou esta terça-feira.

A campanha de prevenção e fiscalização rodoviária, iniciada a 5 de Junho, também detectou mais de 17 mil veículos em excesso de velocidade.

A acção teve por objectivo alertar os condutores para os riscos da condução em excesso de velocidade, dado que esta é uma das principais causas dos acidentes nas estradas.

Face ao período homólogo de 2023, verificaram-se menos 186 acidentes, menos 12 vítimas mortais, menos sete feridos graves e menos 64 feridos ligeiros.

Segundo a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, foram fiscalizados 4,9 milhões de veículos por radar, e 14.600 mil viaturas foram detectadas a circularem em excesso de velocidade.

Esta foi a sexta das 12 campanhas de sensibilização e fiscalização planeadas no âmbito do Plano Nacional de Fiscalização (PNF).

Até ao final do ano serão realizadas mais seis campanhas, uma por mês, com acções de sensibilização e de fiscalização.

As campanhas inseridas nos planos nacionais de fiscalização são realizadas anualmente pela ANSR, GNR e PSP desde 2020, com temáticas definidas com base nas recomendações europeias estabelecidas para cada um dos anos.

