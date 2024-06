Camião eléctrico da Mercedes-Benz tem 'software' português

Há mão portuguesa no software que equipa o eActros 600, o novo camião 100% eléctrico da Mercedes-Benz.

Diversos eServices foram desenvolvidos no nosso país pela tb.lx, o estúdio de produtos digitais da Daimler Truck, em colaboração com equipas locais das regiões operacionais do grupo espalhadas pelo globo.

A empresa portuguesa foi responsável pelo desenvolvimento do sistema de gestão de carregamento, simplificando as operações com veículos eléctricos por parte dos gestores de frotas.

Este software permite gerir os carregamentos de forma individual e personalizada para os clientes da Mercedes-Benz Trucks na Europa, ao mesmo tempo que proporciona total transparência no processo.

Já a eTruck Ready consiste numa ferramenta que apoia os proprietários de frotas a electrificarem as suas rotas, calculando se um percurso é viável com um camião eléctrico da Mercedes-Benz.

Em consideração estão variáveis como os pontos de paragem, as condições meteorológicas e de tráfego, assim como a carga e o modelo do camião.

Equipado com uma bateria de 600 kWh, o eActros 600 foi concebido para percorrer distâncias até 500 quilómetros sem a necessidade de carregamentos intermédios.

