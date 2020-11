É mais um recorde mundial para o Porsche Taycan, e logo para ser registado no livro dos Guinness World Record.





Cabeça à roda: Porsche Taycan bate recorde da mais longa derrapagem

Em derrapagem controlada, o super desportivo 100% eléctrico completou 210 voltas ao círculo de 200 metros do Centro de Experiências da Porsche no circuito de Hockenheimring.

Foram 55 minutos em derrapagem circular para cobrir 42,171 quilómetros, a uma velocidade média de 46 km/hora.





Ao volante para bater a marca do mais longo drift de um "eléctrico" esteve o instrutor Dennis Retera, que deve ter saído de dentro do carro com a cabeça bem à roda.

O recorde mundial foi conseguido com o Porsche Taycan de tracção traseira, que já está em comercialização na China.

"Foi muito cansativo manter a concentração durante 210 voltas", afirmou um Dennis Retera extenuado, "especialmente porque o asfalto irrigado não oferecia a mesma aderência em todo o circuito".

O instrutor limitou-se a controlar o drift com o volante, explicando que "é mais eficiente do que usar o pedal do acelerador", reduzindo o risco de uma derrapagem descontrolada.

Quem também esteve ao volante do Taycan, para bater o recorde mundial, foi Chris Harris, um dos apresentadores da série Top Gear.

E conseguiu ter a marca nas suas mãos durante uma hora, com 18 voltas cumpridas, antes de o instrutor da Porsche pulverizá-la por completo.

O recorde mundial de derrapagem, mas com um modelo equipado com motor de combustão, está no BMW M5 xDrive, com oito horas para cumprir 374 quilómetros.

A marca germânica detém ainda a marca mundial do mais longo drift com dois carros lado a lado durante 63 quilómetros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?