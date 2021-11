Feita a apresentação nacional há cerca de duas semanas, o Citroën C5 X já tem preços para o nosso país.





C5 X é o novo topo de gama da Citroën; saiba os preços

O novo topo de gama da marca francesa arranca nos 34.843 euros para as versões a gasolina, e nos 44.651 euros para as variantes híbridas plug-in.

Recriado a partir do protótipo CXperience, revelado há cinco anos, destaca-se pela mistura de estilos que a carroçaria revela.

O modelo combina a elegância de uma berlina, o dinamismo de uma carrinha e a postura sobrelevada de um SUV, tem o segmento D como principal alvo.

Estética requintada

Construído sobre uma versão alongada da plataforma EMP2, em que também é construído o C5 Aircross, o Citroën C5 x tem 4.805 mm de comprimento por 1.865 mm de largura e 1.485 mm de altura.

Entre eixos, a distância chega aos 2.785 mm, o que releva o espaço disponível a bordo, principalmente para os ocupantes dos bancos traseiros.

A carroçaria distingue-se pelas linhas fluidas, rematadas por uma cintura elevada e um capô alongado.





A vincar a estética geral está a linha descendente do tejadilho, que termina na porta da bagageira alongada, como se de um fastback se tratasse.

A maior altura do carro ao solo e as jantes em liga leve de 19 polegadas oferecem uma posição de condução mais elevada para maior visibilidade.

Todas as variantes compreendem de série o sistema de suspensão Advanced Comfort, com os batentes hidráulicos progressivos integrados nos amortecedores.

As variantes híbridas plug-in, no entanto, irão acolher a nova suspensão Active com amortecimento variável de três níveis.

Conforto a bordo

Abertas as portas, é o espaço disponível a bordo que distingue o novo C5 X, e a qualidade dos materiais e dos acabamentos.





A insonorização do habitáculo é assegurada por vidros laminados no pára-brisas e na porta da bagageira.

Um ecrã táctil de 12 polegadas para o sistema de infoentretenimento, activado por comandos vocais, destaca-se no centro do tabliê.

O sistema é acompanhado por quatro entradas USB, actualizações over-the-air e carregador de telemóveis sem fio.

É igualmente proposto um novo visor head-up de realidade aumentada, com todas as informações necessárias à condução projectadas a cores no pára-brisas.

Os sistemas de segurança activa e de apoio à condução são de última geração, com especial destaque para o Highway Driver Assist e a condução semi-autónoma de nível 2.





A gama do Citroën C5 X é composta pelos blocos a gasolina 1.2 PureTech de 130 cv e 1.6 PureTech de 180 cv, alinhados com uma caixa automática de oito relações.

A variante híbrida plug-in, com 225 cv de potência, está aliada à transmissão automática ë-EAT de oito velocidades.

A autonomia eléctrica é superior a 50 quilómetros, para uma velocidade máxima de 135 km/hora neste modo de condução.



São cinco os níveis de equipamento da gama – Feel, Feel Business (direcionada às empresas), Feel Pack, Shine e Shine Pack –, com seis cores de carroçaria e outros ambientes interiores.

Citroën C5 X Potência Binário Preço 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 Feel 130 cv 230 Nm 34.843 euros 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 Feel Business 130 cv 230 Nm 36.278 euros 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 Feel Pack 130 cv 230 Nm 37.278 euros 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 Shine 130 cv 230 Nm 39.128 euros 1.6 PureTech 180 S&S EAT8 Shine 180 cv 250 Nm 40.925 euros 1.6 PureTech 180 S&S EAT8 Shine Pack 180 cv 250 Nm 42.775 euros Hybrid 225 S&S ë-EAT8 Feel Pack 225 cv 360 Nm 44.651 euros Hybrid 225 S&S ë-EAT8 Shine 225 cv 360 Nm 46.501 euros Hybrid 225 S&S ëEAT8 Shine Pack 225 cv 360 Nm 48.351 euros

Já segue o Aquela Máquina no Instagram.