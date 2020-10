Bugatti tem novidades: quarta-feira tudo será esclarecido!

"E se a Bugatti tivesse criado…?", avançou esta sexta-feira a construtora francesa de híper carros com mais uma mensagem misteriosa no Instagram e no Twitter.

Tão enigmática como a do primeiro teaser, publicada na última quarta-feira nas redes sociais, a fotografia apenas tem inscrito o número "0,67".

Revelada foi a data em que a novidade será apresentada. A 28 de Outubro todas as dúvidas serão esclarecidas, pondo travão às especulações que já se fazem sentir no meio automóvel.

De parte parece estar algo que tenha a ver com o recorde mundial de velocidade, batido a 10 de Outubro pelo fenomenal SSC Tuatara nos Estados Unidos.

Todavia, como relembrou a marca do grupo Volkswagen no início deste mês, "a ligação à aeronáutica e aos carros de competição existe na Bugatti há mais de 110 anos. E a história de forma alguma acabou!".

Na quarta-feira da próxima semana, todas as dúvidas ficarão esclarecidas…. esperemos nós!

