Bugatti Bolide: Stephan Winkelmann explica génese do hiper desportivo

E se a Bugatti construísse um hiper carro na sua forma mais pura? Esta foi a premissa em que assentou o novo Bolide revelado pela marca francesa no final do ano passado.

Stephan Winkelmann, presidente da Bugatti, serve de cicerone sobre o desenvolvimento do hiper desportivo, com perguntas e respostas aos engenheiros, num vídeo em que o Bolide é totalmente desmontado.

"Perguntámo-nos como poderíamos transformar o poderoso bloco W16 num símbolo técnico da marca na sua forma mais pura", avança Wilkemann, com apenas quatro rodas, motor, transmissão, volante e, como único luxo, dois bancos.

"Importante foi a afinação do nosso icónico motor, sem quaisquer limitações no que diz respeito à relação peso/potência. Essas considerações resultaram no Bugatti Bolide".

O vídeo revela de maneira mais pormenorizada como os engenheiros do construtor francês conseguiram atingir essas premissas.

