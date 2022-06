BST Edition 270: um Polestar 2 com mais raça eléctrica

O Polestar 2 vai contar em breve com uma edição muito especial que reforça ainda mais o seu pendor desportivo.

Afinal, trata-se do modelo de produção do protótipo vitaminado que a marca levou, no ano passado, ao Festival de Velocidade de Goodwood.

O resultado final é este BST Edition 270, que, como a designação indica, está limitado a 270 exemplares para os mercados europeu, americano e chinês.

O sistema motriz é em tudo igual ao coupé convencional: dois motores eléctricos capazes de desenvolverem 350 kW (476 cv) e 680 Nm.

A suportar a potência e binário está uma bateria de 78 kWh, capaz de oferecer uma autonomia até 480 quilómetros.

Em resumo, este BST Edition 270 tem as mesmas características da variante Long Range Dual Motor do Polestar 2, equipado com o Performance Pack.



O segredo para um melhor desempenho em estrada passou pela modificação do chassis. A altura da suspensão foi reduzida em 25 mm, colando-o ainda mais ao alcatrão e foram montados amortecedores Öhlins de duas vias.

Estes elementos são passíveis de serem ajustados graças às câmaras auxiliares instaladas sob o capô. Foi igualmente instalada à frente uma barra estabilizadora mais resistente e molas que são 20% mais rígidas do que as originais.

A suportar o conjunto estão novas jantes em liga leve de 21 polegadas, pintadas em preto fosco, numa clara inspiração do desportivíssimo Polestar 1.

A calçarem as rodas estão um jogo de pneus Pirelli P Zero 245/35 R21 especificamente concebidos para este modelo. O sistema de travagem mantém os discos de travão Brembo, com pinças de quatro pistões.



O BST Edition 270 é proposto nos tons Thunder ou Snow, com os pára-choques e as saias laterais pintadas na cor da carroçaria, e o interior em Charcoal Weave Tech.

Para lhe dar mais raça, pode ser pintada uma faixa em preto fosco que percorre a berlina coupé a todo o comprimento, mas esta é apenas uma opção estética. Opcional é também o revestimento da carroçaria com uma película em Battleship Gray acetinado.

A contrastar estão o preto brilhante das molduras dos retrovisores laterais, e os detalhes em "ouro sueco" nas pinças de travão e nos cintos de segurança, entre outros elementos.

O Polestar 2 BST Edition 270 entra na linha de montagem até ao final de Junho, com as primeiras entregas a acontecerem no último trimestre deste ano.

