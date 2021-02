Brincadeiras de Inverno: Ferrari LaFerrari esculpido em gelo

O manto de gelo e neve que o Inverno tem lançado sobre o hemisfério norte levou um casal de "artistas" lituanos a ter uma ideia genial.

O par esculpiu em gelo um Ferrari LaFerrari em tamanho real no jardim de casa, e nem sequer esqueceu de gravar o símbolo amarelo do cavallino rampante sobre a "chapa" pintada de vermelho com o tejadilho em preto.

A escultura demorou dois dias a ser concretizada mas nem houve o risco de vê-la derreter em água devido às temperaturas negativas que se fazem sentir na Lituânia.

