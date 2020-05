Brabus dá alma mais feroz ao chinês Wey VV7 GT

O leitor é daquelas pessoas que torce o nariz aos automóveis chineses que já começam a chegar ao mercado europeu? E se lhe for proposto um Wey VV7 GT transformado pela Brabus?

Este SUV é o primeiro exemplo da parceria formada há um ano pela construtora Great Wall e a preparadora germânica especializada na transformação de Mercedes.

Dirigido ao mercado chinês, o estilo imprimido ao ‘crossover’ está ao nível dos seus rivais europeus em termos estéticos, como mostram as fotografias reveladas pela Car News China.

Guarda-lamas mais largos, para albergar rodas de 21 polegadas, pára-choques dianteiro e traseiro completamente redesenhados, e janelas escurecidas dão ao Wey VV7 GT uma agressividade apreciável.

Essa ideia fica ainda mais reforçada com os novos farolins LED, o difusor em preto e os tubos de escape, rematados pelas pinças de travão em vermelho.

Do interior do habitáculo não há ainda imagens mas a Brabus está a trabalhar nos revestimentos e nos bancos, em consonância com o ‘design’ exterior.

Único senão? As alterações resumem-se ao nível estético porque o motor continua a ser o já conhecido bloco turbo de 2.0 litros

Os 230 cv de potência e 387 Nm de binário por ele desenvolvidos são passados às rodas dianteiras por uma transmissão automática de dupla embraiagem de sete velocidades.