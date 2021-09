Bosch Portugal procura voluntários para testar nova tecnologia para motas

É um apaixonado pelo mundo das "duas rodas"? Então saiba que a Bosch Car Multimedia procura 100 voluntários para testar uma tecnologia inovadora.

O projecto, desenvolvido em parceria com a Universidade do Minho, tem as comunicações V2X e aplicações para a conectividade como foco dos testes para o futuro da mobilidade conectada de motociclos.

Através da utilização de um simulador de motociclos, instalado em laboratório, será possível realizar uma experiência similar à condução real de uma mota. Ao mesmo tempo, o condutor será exposto a diferentes situações de perigo.

Os requisitos para os voluntários participarem no ensaio são ter experiência na condução de motas, e estar na faixa etária entre os 20 e os 60 anos.

A experiência será realizada num ambiente imersivo, com recurso a uma tela de projecção curva de grandes dimensões.

Nela serão apresentados diferentes cenários para testar a percepção do motociclista face a avisos de perigo comunicados a partir de diversos dispositivos de interação homem-máquina.

Entre esses alertas estão avisos sonoros, sinais hápticos e sinais visuais projectados num ecrã instalado num capacete.

O participante é equipado com vários sensores de medição, como eléctrodos, para monitorizar as suas reacções aos diferentes estímulos.

Os ensaios irão decorrer na Escola de Engenharia da Universidade do Minho, no Campus de Azurém, Guimarães, com uma duração aproximada de 60 minutos.

"Queremos desafiar as pessoas a fazerem parte deste projecto de investigação", explica Ricardo Pessoa, gestor de projecto da Bosch Car Multimedia.

A empresa está a trabalhar em novas soluções que "melhorem a experiência de utilização de motociclistas perante as novas oportunidades proporcionadas pela tecnologia V2X – comunicação entre veículos, pessoas e infra-estruturas".

As inscrições aos voluntários estão abertas até 15 de Outubro, bastando preencher o formulário publicado no portal electrónico da Bosch.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?