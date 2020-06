BMW Série 4 Coupé já anda nas redes sociais

Tudo a postos para a apresentação virtual do BMW Série 4 Coupé esta terça-feira… "furada" pela revelação do novo modelo no Instagram!

Os internautas voltam a mostrar toda a sua habilidade para se anteciparem às estreias automóveis mundiais. Aliás, nem sequer é uma surpresa já que os carros da marca germânica são uns dos mais "pirateados".

E nem mesmo a tentativa de a BMW dar um "cheirinho" do carro com um ‘teaser’ oficial esmoreceu os fãs.

As fotografias têm tudo para serem verdadeiras ou não tivessem elas sido retiradas do que parece ser o catálogo que acompanha o BMW Série 4 Coupé.

Construído sobre a plataforma CLAR, à semelhança do que sucede com o Série 3, o novo modelo apresenta uma carroçaria esguia profundamente estilizada.

Em termos de motorizações, o Série 4 Coupé deverá receber blocos a gasolina e gasóleo de quatro e seis cilindros, não sendo de excluir uma versão híbrida ‘plug-in’.

As variantes M4, por seu lado, deverão partilhar os propulsores de 3.0 litros e seis cilindros que já estão presentes no X3 M e X4 M.

O habitáculo deverá ter uma estrutura em tudo semelhante ao da série 3 em termos estilísticos, com um ‘cockpit’ orientado para o condutor: ecrã dual com instrumentação e sistema de info-entretenimento.



Nota: Amanhã, ao final da tarde, vamos trazer-lhe todos os detalhes sobre a apresentação do novo BMW Série 4 Coupé.